У ОАЕ створять один із найбільших у світі штучних рифів

У Дубаї (ОАЕ) створять один із найбільших у світі штучних рифів. Проєкт під назвою Dubai Reef покликаний сприяти відновленню коралових рифів та морського біорізноманіття.

У департаменті економіки та туризму емірату розповіли, що в рамках Dubai Reef передбачається створення штучних рифів різних розмірів на площі 600 кв. км.

Загальний обсяг рифових модулів перевищить 400 000 куб. м, він зможе щорічно вловлювати понад сім 7 млн тонн вуглецю.

Очікується, що Dubai Reef створять у 2024-2028 роках. Штучні рифи стануть будинком для різноманітних видів морських мешканців — морських губок, устриць, молюсків, крабів, морських зірок, їжаків та безлічі видів риб.