У Дубаї туриста на смерть забили тюремні охоронці

Лондонський суд виніс рішення щодо гучної справи про загиблого туриста, який на шляху до Індонезії зупинився в Дубаї на кілька днів, але був заарештований поліцією емірату і через кілька днів помер у дубайській в’язниці від побоїв, завданих охоронцями.

Трагічний інцидент стався ще у квітні далекого 2011 року, проте тільки зараз, через 11 років, Коронерський суд Уолтемстоу в Лондоні зробив висновок, що у туриста забили до смерті тюремні охоронці і вони ж морили його голодом. Тоді 39-річний турист і бізнесмен Лі Браун прибув до Дубаї за кілька днів до своєї смерті, так і не діставшись кінцевого пункту призначення. Приводом для його жорсткого арешту стало звинувачення у нападі на покоївку у готелі Burj Al Arab. Через деякий час він повернувся до свого номера, де на нього вже чекали 20 осіб, готові застосувати фізичну силу. Після нанесення перших побоїв його доставили в одній нижній білизні до сумно відомої поліцейської дільниці Бур-Дубай, де він помер через п’ять днів, уточнила газета Dailystar.

Коли побитий чоловік уже був на краю смерті, його родичам із дільниці зателефонував інший британець і повідомив про те, що туриста б’ють, морять голодом і утримують у моторошних умовах. «Ви повинні звернутися за допомогою — якщо це продовжуватиметься, Лі може померти. Його жорстоко побила поліція, він у дуже поганому стані. Зверніться за допомогою та попросіть британське посольство негайно звернутися за допомогою», — поспішив повідомити він.

Під час другого дзвінка наступного ранку родині передали таку інформацію: «Поліція Дубая дуже побила його, його не годували і не напували, він був в одиночній камері в наручниках, на його кісточках кайдани. Він то приходить до свідомості, то втрачає її. У нього кров стікає по обличчю та грудях через травму носа, видно поріз у ділянці скроні на голові».

Після цього повідомлення співробітник міністерства закордонних справ Великобританії приїхав до в’язниці, але йому сказали, що Браун спить і його прогнали. Коли сім’я прибула до емірату, було вже пізно, мандрівник помер. За словами місцевої поліції, Браун «сам побив себе до смерті», нібито він сам «кидався на підлогу, стрибав на стільцях і отримав поверхневі травми обличчя, руки і грудей».

З’ясувалося, що влада ОАЕ за весь час розслідування так і не надала відеозапис передбачуваного інциденту або умови перебування британця в поліцейській дільниці, незважаючи на прохання Великобританії про це. Британській стороні постійно відмовляли, мотивуючи це тим, що відеозапис «занадто зернистий», щоб його видавати. Хоча, в той же час, дубайська поліція стверджувала, що на відео видно, як затриманий мандрівник бив себе, «розкидаючи руки».

У свою чергу, родина бізнесмена звинуватила чиновників МЗС Великобританії в тому, що вони не зробили достатньо для запобігання смерті і «поставили дипломатичні відносини вище за добробут містера Брауна». «Я стурбована тим, що захист безпеки британців не такий важливий для співробітників посольства, як дипломатичні відносини з їхніми господарями. Я відчуваю розчарування, що кожна інформація надходила не від Міністерства закордонних справ, а від ув’язнених та доброзичливців із великим ризиком для себе», — обурилася мати загиблого.