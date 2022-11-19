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Подорож із тваринами: складено рейтинг авіакомпаній, найприязніших до чотирилапих

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Українські туристи зможуть взяти до салону літака своїх тварин на рейсах однієї авіакомпанії

Рейтинг найдружніших авіакомпаній для туристів, у тому числі «релокантів», які бажають вирушити за кордон з домашніми улюбленцями, представив DIP. Туристам докладно перерахували, скільки типів домашніх улюбленців приймає перевізник, якими мають бути клітки та скільки доведеться туристу заплатити.

Перше місце посіла Turkish Airlines. Вартість подорожі з домашнім вихованцем тут становить від 8 до 24 доларів. При цьому авіаперевізник допускає на борт чотири види тварин (собаки, кішки, канарки, папуги), причому дозволено везти по три тварини на одного пасажира. Щоправда розміри кліток мають бути не більше 93 см.

На другому місці японська All Nippon Airways. Вартість перевезення домашніх вихованців коливається від 50 до 400 доларів. На борт пускають дев’ять видів тварин — у тому числі собак, кішок, кроликів, хом’яків, птахів та тхорів.

На третьому місці американський лоукостер Spirit. У правилах зазначена фіксована вартість поїздки з пухнастим другом – 125 доларів. На борт дозволяють брати собак, птахів, кішок та кроликів, на одного пасажира не більше двох тварин.

На четвертому місці китайський авіаперевізник Sichuan Airlines, а на п’ятому – Japan Airlines.

Також туристам розповіли, що широко представлена ​​в Росії авіакомпанія Emirates дозволяє брати на борт найбільші контейнери для тварин – до трьох метрів. Але перевізник опинився на шостому місці за фактором вартості такої подорожі – за нього доведеться віддати 500 до 800 доларів, Причому одному пасажиру дозволено перевозити до трьох тварин.

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