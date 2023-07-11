Головні мінуси ОАЕ: на що найчастіше скаржаться туристи

Хоча Емірати і схожі на казку наяву, без негативних моментів все ж таки не обійтися. Про що потрібно знати, перш ніж їхати відпочивати до цієї країни? Головні мінуси арабської держави, про які попереджають відпочиваючі.

Перш ніж приступити до недоліків, буде справедливим відзначити плюси відпочинку в Об’єднаних Арабських Еміратах, які є досить очевидними: як для тих, хто бував там неодноразово, так і для тих, хто тільки мріє про поїздку туди.

Відпочиваючі в ОАЕ сміливо можуть розраховувати на якісний сервіс та комфортні умови навіть у готелі із трьома зірками; красиві види, чисті пляжі, блакитне море та комфортний пляжний відпочинок. Для тих, хто подорожує з дітьми, створені всі умови: зоопарки, аквапарки, міні-басейни, водні атракціони, аніматори та безліч інших дитячих розваг. Та й взагалі Емірати славляться великою різноманітністю розваг та будь-якого виду дозвілля, аж до екстремального. А дивовижні суперсучасні міста з високотехнологічними спорудами принесуть у захват будь-кого. Окремо варто відзначити безпеку та низький рівень злочинності у країні.

Проте навіть у такій країні, як ОАЕ, можна знайти свої недоліки.

1. Суворі закони

Для туристів ОАЕ дуже багато обмежень. Не можна провозити в аптечці лікарські препарати, що містять наркотичні речовини, з’являтися в громадських місцях у п’яному вигляді і розпивати там будь-який алкоголь, фотографувати місцевих жителів і урядові установи, смітити і вести себе некоректно по відношенню до жінок (що стоїть за поняттям “некоректність”, при цьому не уточнюється), засмагати топлес, ходити в надто облягаючому та напівпрозорому одязі та багато чого ще. Всі ці вимоги зовсім не формальні і регулярно виливаються в реальні покарання порушникам, від штрафів до заборони на в’їзд і навіть тюремних термінів.

2. Високі ціни

“Небюджетно” – ось головний вердикт, який виносять мандрівники Еміратам. Звичайно, за певної спритності (і везіння на акції) можна обійтися мінімальними витратами. Але хіба до ОАЕ їдуть по те, щоб на всьому економити? А тому треба бути готовим розщедритися. Таксі, готелі, ресторани, розваги – дорогим тут здається все. За вечерю в не самому пафосному ресторані будьте ласкаві віддати від 500 дирхамів за двох, за парасольку та лежак – від 80 дирхамів.

3. Влітку краще не їхати

Багато туристів звикли брати відпустку саме влітку. Але саме в цей час року в Емірати краще не потикатися: температура повітря добирається до страшних +50 градусів Цельсія, вода в морі схожа на бульйон, а сонце палить так, що згоріти можна за 5 хвилин.

Зима, до речі, теж готова підкинути туристам неприємний сюрприз у вигляді пилових бур або вітрових вітрів.

4. Не для пішоходів

Любителі довгих прогулянок, забудьте про ОАЕ. По-перше, погода відбиває бажання залишати приміщення з кондиціонерами. По-друге, зручних пішохідних вулиць зі всякими особняками та бутіками, як у Європі, тут не знайдеш. Прогулянка містом у Дубаї – виняток, але навіть там краще з’являтися лише після заходу сонця.

Часто мандрівники скаржаться, що зупинки знаходяться далеко від готелів, найкоротший шлях до пляжу може перекривати будівництво, а дорогу запитати нема в кого: або нарвешся на того, хто не говорить англійською, або взагалі на шляху не зустрінеш: всі переміщаються на авто.

5. Пляжі з особливостями

Пляжі Еміратів складно назвати найкращими в регіоні (з тим самим Єгиптом, наприклад, ніякого порівняння): так, вони дуже широкі та чисті, але й годі. Ні рифів, ні різноманітної підводної живності все якось стерильно. До того ж, не всім вони доступні: самотнім чоловікам на деякі з них просто закрито вхід. А ще тут досі влаштовують “жіночі дні”.

Вода в затоці залежно від пори року може виявитися або несподівано прохолодною, або гарячою, або каламутною. Найкращі пляжі належать готелям, а в міських громадських зонах може виявитися багато сміття та цікавих роззяв.

Занадто відверті купальники тут не вітаються. І хоча законом вони формально не заборонені, в окремих випадках правоохоронці можуть попросити “прикритися”.

6. Не все включено

Для тих, хто не бачить різниці між Туреччиною та ОАЕ, поїздка до Еміратів може стати розчаруванням. Адже система “все включено” тут зовсім не розповсюджена. Знайти готелі з нею, звичайно, можна, але буде відчутно дорожче, або без алкоголю (або тільки зі слабоалкогольними напоями).

Натомість до місцевого All Inclusive зазвичай включений безкоштовний трансфер автобусом на пляж. А якісний алкоголь можна купити у дьюті-фрі.

7. Той самий обман

“Кому обманювати в такій дорогій країні, як ОАЕ, там же всі мільйонери?” – думає довірливий турист і забуває, що більшість населення становлять зовсім не місцеві, яких держава справді щедро. В Еміратах сотні тисяч приїжджих, які працюють у сфері обслуговування, і багато з них не проти нажитися на туристах. Особливо грішать цим “неофіційні” таксисти (їхні послуги взагалі користуватися не варто), а також продавці всяких дрібниць, у яких, як і скрізь, є ціна для “своїх” – і окрема для приїжджих.