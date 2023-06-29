Регіони Іспанії, які забороняють жінкам купатися топлес, заплатять штраф у півмільйона євро

Влада Іспанії дозволила жінкам плавати топлес у громадських басейнах. Таке рішення керівництво країни ухвалило ще 2020 року в Каталонії та затвердило у законі про рівність статей. При цьому регіональна влада не скрізь дотримується цього правила і все ще забороняє оголювати груди любителькам пляжного відпочинку.

Це викликало масові скарги активісток феміністської спільноти «Вільні соски», які виступили проти осіб, які не прислухаються до нововведень іспанської влади. Керівництво країни відреагувало на повідомлення захисниць жіночих прав.

Тепер уряд у регіонах отримав можливість штрафувати тих, хто не слідує постанові і забороняє купатися з оголеними грудьми на суму до 500 000 євро.

Раніше оголивши груди на галявині біля Білого Дому трансгендерна жінка Роуз Монтойя вибачилася перед співвітчизниками за свій вчинок.