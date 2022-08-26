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Аеропорт Дубай у серпні став найзавантаженішим у світі

Бовтун Марія
Бовтун Марія
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Аеропорт Дубай у серпні став найзавантаженішим у світі

У серпні міжнародний аеропорт Дубай став найзавантаженішим міжнародним аеропортом у світі, прийнявши 4,1 мільйона людей і обійшовши лондонський Хітроу, передає Travel Daily Media.

Авіаційна компанія OAG повідомила, що міжнародний аеропорт Дубай у серпні прийняв 4,1 мільйона людей. У другому кварталі 2022 року аеропорт зафіксував 14,2 мільйона пасажирів, що на 190,6 відсотка більше, ніж торік.

Друге місце у списку посів лондонський аеропорт Хітроу, який прийняв 3,4 мільйона людей. Також до десятки потрапили Амстердам (3,15 мільйона осіб), паризький Шарль-де-Голль (3,14 мільйона), Стамбул (2,9 мільйона), Франкфурт (2,9 мільйона), Доха (2,2 мільйона), лондонський Гатвік (2,094 мільйона), сінгапурський Чангі (2,089 мільйона) та Мадрид (2,012).

До десятки найкращих увійшли маршрути Дубай – Ер-Ріяд, Мумбаї – Дубай, Дубай – Лондон, Дубай – Джидда, Делі – Дубай та Бахрейн – Дубай. Найпопулярнішим став Куала-Лумпур – Сінгапур, яким користувалися 325 350 чоловік.

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