Зеленський: ми, як і раніше, готові до переговорів з Росією

Володимир Зеленський заявив, що Україна, як і раніше, готова до подальших переговорів з Москвою і шукає шляхи припинення війни. Про це український президент заявив на прес-конференції після зустрічі із канцлером Австрії Карлом Нехаммером. – Ми готові боротися і одночасно прагнемо закінчити цю війну дипломатичним шляхом, – заявив Президент України.

У Києві з візитом відвідав канцлер Австрії Карл Нехаммер. Володимир Зеленський заявив, що, на жаль, можна спостерігати, як росіяни готуються до наступу Сході. – На сході та півдні ми бачимо угруповання військ та техніки, – сказав український президент.

Маріуполь вже кілька тижнів перебуває в облозі.

Він зазначив, що успіх російського наступу залежатиме від багатьох факторів, у тому числі від того, як довго Маріуполь витримає облогу і як швидко західні партнери передадуть свою зброю Україні.

“Маріуполь вже кілька тижнів осаджується російськими військами чисельністю близько 10 тисяч людей, у разі їхньої капітуляції ці солдати будуть перекинуті для подальшого наступу на схід”, – сказав Президент України.

Останній раунд українсько-російських переговорів відбувся 29 березня. Тоді Зеленський заявив, що сигнали, що походять від переговорів з Росією, можна вважати позитивними. Однак, як він наголосив, ці сигнали “не заглушають вибухів російських ракет”.

Відвідування Бучі

До програми візиту австрійського канцлера, крім зустрічі з українською та київською владою, входить також поїздка до Бучі, де було виявлено тіла понад 300 мирних жителів, по-звірячому вбитих російською армією.

24 лютого за наказом Володимира Путіна війська Російської Федерації напали на Україну. Російські сили бомбять критично важливі об’єкти інфраструктури та житлові масиви. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що сьогодні з Росією узгоджено 10 гуманітарних коридорів. Вони охоплюють райони, зайняті російськими військами.