Ядерна зброя в анексованому Криму? Росія створює там новий військовий потенціал

Україна висловила в ООН заклопотаність з приводу зростаючого ядерного потенціалу Росії в анексованому Криму, пише в середу агентство «Укріфнорм».

«Ми стурбовані ризиком розміщення на півострові збагачення урану, матеріалів подвійного призначення і ядерних технологій», – заявив заступник Постійного представника України при ООН Юрій Вітренко під час засідання Генеральної Асамблеї ООН з нагоди Міжнародного дня повного виведення з експлуатації ядерної зброї.

Він зазначив, що ООН в ряді резолюцій висловила занепокоєння з приводу мілітаризації півострова, в тому числі розміщення там ядерної зброї, пише Укрінформ.

За словами Вітренко, дії Росії є прямою загрозою міжнародного договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Суверенітет і територіальна цілісність України

Він також нагадав Будапештський меморандум 1994 року, відповідно до якого США, Росія і Великобританія взяли на себе, серед іншого, поважати суверенітет і територіальну цілісність України, коли вона відмовилася від володіння ядерною зброєю, успадкованим від СРСР. У 2014 році меморандум був порушений Росією, яка анексувала український Крим.

Укрінформ зазначає, що в серпні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наміри Росії розмістити ядерну зброю в Криму представляють собою глобальну загрозу. Він заявив, що Київ буде використовувати всі можливості, щоб зупинити дії Кремля в цьому напрямку.