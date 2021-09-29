ГоловнаУКРАЇНАЯдерна зброя в анексованому Криму? Росія створює там новий військовий потенціал
УКРАЇНА

Ядерна зброя в анексованому Криму? Росія створює там новий військовий потенціал

Євгеній Подольський

Україна висловила в ООН заклопотаність з приводу зростаючого ядерного потенціалу Росії в анексованому Криму, пише в середу агентство «Укріфнорм».

«Ми стурбовані ризиком розміщення на півострові збагачення урану, матеріалів подвійного призначення і ядерних технологій», – заявив заступник Постійного представника України при ООН Юрій Вітренко під час засідання Генеральної Асамблеї ООН з нагоди Міжнародного дня повного виведення з експлуатації ядерної зброї.

Він зазначив, що ООН в ряді резолюцій висловила занепокоєння з приводу мілітаризації півострова, в тому числі розміщення там ядерної зброї, пише Укрінформ.

За словами Вітренко, дії Росії є прямою загрозою міжнародного договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Суверенітет і територіальна цілісність України

Він також нагадав Будапештський меморандум 1994 року, відповідно до якого США, Росія і Великобританія взяли на себе, серед іншого, поважати суверенітет і територіальну цілісність України, коли вона відмовилася від володіння ядерною зброєю, успадкованим від СРСР. У 2014 році меморандум був порушений Росією, яка анексувала український Крим.

Укрінформ зазначає, що в серпні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наміри Росії розмістити ядерну зброю в Криму представляють собою глобальну загрозу. Він заявив, що Київ буде використовувати всі можливості, щоб зупинити дії Кремля в цьому напрямку.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденвакцинапандеміяБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International