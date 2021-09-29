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УКРАИНА

Ядерное оружие в аннексированном Крыму? Россия создает там новый военный потенциал

Евгений Подольский

Украина выразила в ООН озабоченность по поводу растущего ядерного потенциала России в аннексированном Крыму, пишет в среду агентство «Укрифнорм».

«Мы обеспокоены риском размещения на полуострове обогащения урана, материалов двойного назначения и ядерных технологий», — заявил заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Международный день полного вывода из эксплуатации ядерного оружия.

Он отметил, что ООН в ряде резолюций выразила озабоченность по поводу милитаризации полуострова, в том числе размещения там ядерного оружия, пишет Укринформ.

По словам Витренко, действия России представляют собой прямую угрозу международному договору о нераспространении ядерного оружия.

Суверенитет и территориальная целостность Украины

Он также напомнил Будапештский меморандум 1994 года, в соответствии с которым США, Россия и Великобритания взяли на себя, среди прочего, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, когда она отказалась от обладания ядерным оружием, унаследованным от СССР. В 2014 году меморандум был нарушен Россией, которая аннексировала украинский Крым.

Укринформ отмечает, что в августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерения России разместить ядерное оружие в Крыму представляют собой глобальную угрозу. Он заявил, что Киев будет использовать все возможности, чтобы остановить действия Кремля в этом направлении.

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