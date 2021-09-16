Україна погрожує припинити транзит газу в Європу

Газотранспортна система України (ГТС) може бути оптимізована для внутрішнього ринку країни, але Європа може втратити один зі своїх транзитних маршрутів, якщо це станеться. Таку думку висловив глава міністерства енергетики країни Герман Галущенко, якого цитує РІА Новини. Його заява пролунала під час зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Фойхт.

Німецький міністр висловлює офіційну позицію своєї країни, згідно з якою головна загроза енергетичній безпеці Європи пов’язана зі спірним газопроводом “Північний потік – 2”. За словами Галущенко, перенаправлення потоків блакитного палива може викликати дефіцит газу в деяких європейських країнах.

“Якщо обсяги транзиту будуть використовуватися недостатньо, ГТС доведеться оптимізувати для передачі близько 30 млрд. Куб. М газу тільки на внутрішній ринок. І в цьому випадку ЄС втратить надійний, безперебійний та незалежний маршрут, що дасть Росії ще більший вплив на геополітику”, – сказав він.

В даний час українська газотранспортна система має значні резервні потужності, що перевищують 100 млрд. Куб. м газу в рік.

Очікується, що після запуску трубопроводу і з урахуванням існуючих Північного трубопроводу і “Турецького потоку” обсяги транзиту через Україну будуть мізерно малі – не більше 10-15 млрд. Куб. м в рік. Крім того, два останніх трубопроводу працюють на повну потужність.

“В Європі не вистачає газу, а ціна на газ на європейських газових ринках досягла максимуму за останні 13 років”, – додав Галущенко.

Він зміг обговорити з Державним Секретарем Федерального міністерства економіки та енергетики синхронізацію української енергетичної системи c енергетичною системою Європейського Союзу.

“Об’єднання наших енергетичних ринків – єдине рішення, яке дозволить забезпечити надійне енергопостачання, стабільну і надійну роботу енергосистеми і подальший розвиток зеленої енергетики”, – заявив глава Міністерства енергетики Великобританії.

“Північний потік-2” – це газопровід, який проходить від Балтійського моря через Балтійське море до Німеччини. Він складається з двох основних труб загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік. Оператор газопроводу, компанія Nord Stream 2 AG, планує ввести газопровід в експлуатацію до кінця цього року.