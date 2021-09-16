Украина угрожает прекратить транзит газа в Европу

Газотранспортная система Украины (ГТС) может быть оптимизирована для внутреннего рынка страны, но Европа может потерять один из своих транзитных маршрутов, если это произойдет. Такое мнение высказал глава министерства энергетики страны Герман Галущенко, которого цитирует РИА Новости. Его заявление прозвучало во время встречи с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Фойхт.

Немецкий министр выражает официальную позицию своей страны, согласно которой главная угроза энергетической безопасности Европы связана со спорным газопроводу «Северный поток — 2». По словам Галущенко, перенаправление потоков голубого топлива может вызвать дефицит газа в некоторых европейских странах.

«Если объемы транзита будут использоваться недостаточно, ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 млрд. rуб. v газа только на внутренний рынок. И в этом случае ЕС потеряет надежный, бесперебойный и независимый маршрут, что позволит России еще большее влияние на геополитику», — сказал он.

В настоящее время украинская газотранспортная система имеет значительные резервные мощности, превышающих 100 млрд. Куб. м газа в год.

Ожидается, что после запуска трубопровода и с учетом существующих Северного трубопровода и «Турецкого потока» объемы транзита через Украину будут ничтожно малы — не более 10-15 млрд. куб. м в год. Кроме того, два последних трубопровода работают на полную мощность.

«В Европе не хватает газа, а цена на газ на европейских газовых рынках достигла максимума за последние 13 лет», — добавил Галущенко.

Он смог обсудить с Государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики синхронизацию украинской энергетической системы c энергетической системой Европейского Союза.

«Объединение наших энергетических рынков — единственное решение, которое позволит обеспечить надежное энергоснабжение, стабильную и надежную работу энергосистемы и дальнейшее развитие зеленой энергетики», — заявил глава Министерства энергетики Великобритании.

«Северный поток-2» — это газопровод, который проходит от Балтийского моря через Балтийское море в Германию. Он состоит из двух основных труб общей мощностью 55 млрд. кубометров газа в год. Оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG планирует ввести газопровод в эксплуатацию до конца этого года.