Росіяни зосереджуються на східній Україні: Вони готуються до нападу на Донбас

Російська армія вийшла із Київської та частково Чернігівської області. Проте він концентрує свої сили перед настанням на Донбасі, де намагається захопити населені пункти, підконтрольні українським військовим. Там росіяни й досі обстрілюють цивільні об’єкти.

Генштаб ЗСУ, а також західні спецслужби та експерти вважають, що після часткового відходу з півночі України росіяни перегруповують свої сили для активізації наступу на сході – у Донецькій та Луганській областях, зокрема з харківського напрямку. На думку експертів, мета росіян – як мінімум окупувати всі ці галузі.

Як пояснює голова облдержадміністрації Луганської області Сергій Гайдай, очікується, що найближчим часом росіяни розпочнуть широкомасштабний наступ у місті Донбас, зокрема в Луганській області. Він показує, що росіяни нині концентрують війська, і якщо вони вирішать, що вони вже достатньо сил для початку наступу, вони почнуть наступ.

Росія досі безуспішно намагається отримати Рубіжне. Українська армія тримає оборону і в інших точках, а російські обстрілюють весь периметр – найбільш інтенсивно у Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної.

Заклик до евакуації з Донбасу

Українська місцева влада на Донбасі закликає жителів евакуюватися через загрозу російського вторгнення. Росія може використати частину виведених із Чернігівської та Київської областей військ для наступу на Донецьку та Луганську області. Після відходу росіян під Київ було виявлено сліди злочинів проти мирного населення.

За оцінкою Американського інституту вивчення війни (Institute for the Study of War), «українські війська виграли битву за Київ, росіяни йдуть з української столиці». Він додає, що значуща, але з вирішальна перемога, війна ще далека від завершення та її результат ще може бути благополучним для Росії.

При цьому у ВНЗ зазначають, що побоювань щодо подальшого існування України як незалежної держави зі столицею у Києві більше немає.