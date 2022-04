Аналіз американських експертів: Битву за Київ Росія програла, але до кінця війни ще далеко

Американський інститут вивчення війни (Institute for the Study of War) підрахував, що українські війська виграли битву за Київ і що росіяни йдуть із української столиці. Він додає, що це є значна, але не вирішальна перемога. Війна далека від завершення, і її результат ще може бути благополучним для Росії.

Росіяни відходять з обох напрямків, з яких вони намагалися підійти до Києва, із північного заходу та північного сходу, йдеться у повідомленні, опублікованому в неділю ввечері. У ньому додали, що відступ російських військ відбувається невпорядковано, деякі підрозділи залишилися позаду і перебувають під атакою українських сил.

Боєздатність Росії

Це говорить про те, що принаймні частина російських військ, що повертаються з Києва, не зможе найближчим часом продовжувати бойові дії. Ці підрозділи довго відновлюватимуть свою боєздатність.

Війна, однак, далека від завершення, і її результат може виявитися вигідним для росіян, якщо їм вдасться успішно розпочати наступ на сході України, підкреслює американський аналітичний центр. Він додає, що росіяни вже окупують значні території на півдні та сході країни, а заморожування лінії фронту шляхом перемир’я чи мирних переговорів дасть Росії можливість посилити тиск на Україну, а згодом можливо шанс зібрати більше сил для нового вторгнення.

Водночас, за оцінкою Інституту військової справи, побоювань щодо подальшого існування України як незалежної держави зі столицею у Києві вже немає.

Схід України

Таким чином, основним напрямом російської атаки є схід України; У росіян тут дві основні цілі: захопити Маріуполь та взяти під контроль усю Луганську та Донецьку області, — зазначає американський центр. У ньому наголошується, що російський наступ на цих ділянках за останні 24 години досяг обмеженого прогресу.

Щоб зосередити свої війська на сході, росіяни також підуть з району Чернігова і, ймовірно, також залишать майже всі свої позиції на захід від Харкова, прогнозує ISW.

Центр також посилається на повідомлення української сторони про численні випадки відмови російських військовослужбовців виконувати накази, що має стати серйозним викликом для російського командування. В Інституті військової справи наголошують, що не змогли перевірити цю інформацію самостійно, але вважають її достовірною у світлі інших, незалежних повідомлень та даних про російські втрати.