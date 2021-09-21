Наєв: Росія може перейти до бойових дій в будь-який момент

«Росія може в будь-який момент перейти до бойових дій на півдні України», – заявив командувач Збройними силами України генерал Сергій Наєв. Він прогнозує, що Москва продовжить використовувати гібридні заходи в найближчій перспективі.

Військова загроза, яку представляє Росія на півдні України, з кожним роком тільки зростає, – сказав генерал в інтерв’ю, опублікованому в понеділок порталу РБК-Україна.

– Не можна сказати, що є прямі ознаки того, що Росія найближчим часом почне військову агресію. Але інтенсивна мілітаризація окупованого півострова і створення потужної військової бази тільки збільшують загрозу національній безпеці України у воєнній сфері, вважає Наєв.

Він додав, що досвід 2014 року, коли розгорівся конфлікт на Донбасі, доводить, що «Росія може не тільки загострити, а й перейти до реальних бойових дій на півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час».

Він підкреслив, що на тлі запуску Києвом механізму Кримської платформи Росія «посилює тиск, щоб не допустити розробки дієвого механізму мирного знищення Криму, погрожуючи можливим розширенням військової агресії».

Передача військ

На думку Нажева, ніяких ознак формування наступальних частин на півострові в даний час не спостерігається, проте з урахуванням досвіду, отриманого в ході навчань, Росія має можливість ефективно перекидати війська на великі відстані.

Українські сили готові відповісти на будь-які загрози з кримського напрямку, запевнив командувач і підкреслив, що Україна зміцнює свої сухопутні і морські кордони на півдні.

– З огляду на важливість посилення Росією свого військового потенціалу навколо України та проведення великих маневрів, в тому числі по наступальної тематиці, загрози повномасштабного вторгнення на Україну зберігаються, – сказав він.

Торкаючись ситуації на Донбасі, генерал зазначив, що останнім часом почастішали випадки застосування силами противника забороненого Мінську домовленостями зброї, в тому числі проти цивільних об’єктів. За його словами, основна мета подібних акцій – «демонстрація сили, безкарності і нахабності».

За словами генерала, найближчим часом Росія, швидше за все, продовжить використовувати гібридні заходи для впливу на Україну. За словами генерала, ці дії будуть стосуватися збереження нестабільної ситуації на сході України, дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні та інформаційного простору.