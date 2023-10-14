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ІзраїльТуризм

Війна в Ізраїлі змусила змінити маршрути морських круїзів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Війна в Ізраїлі змусила змінити маршрути морських круїзів

Компанія MSC Cruises переглянула круїзні маршрути Східним Середземномор’ям через загострення палестино-ізраїльського конфлікту.

“У майбутніх круїзах MSC Musica захід у порт Хайфи замін на Родос, Греція (18 і 25 жовтня) і Мармаріс, Туреччина (1 листопада)”, – повідомляється в прес-релізі компанії. Інший лайнер, MSC Sinfonia, замість Хайфи зайде до Стамбула, а також скоригує маршрут: Родос буде замінений на Пірей (Афіни), а замість Ізміру в Туреччині туристам покажуть Лімасол на Кіпрі.

«Безпека наших пасажирів та екіпажу завжди є нашим головним пріоритетом, і ми переглянули маршрути MSC Sinfonia та MSC Musica, щоб запропонувати альтернативу для круїзів у зимовому сезоні», – прокоментував Джанні Онорато, генеральний директор MSC Cruises.

Загалом зміни торкнулися 11 майбутніх круїзів для MSC Musica та MSC Sinfonia в період з 15 жовтня 2023 року до 6 січня 2024 року. Потім лайнери продовжать виконувати свої заплановані маршрути з Буенос-Айресу, Аргентини (MSC Musica) та Генуї, Італія (MSC Sinfonia).

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