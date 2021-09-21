Наев: Россия может перейти к боевым действиям в любой момент

«Россия может в любой момент перейти к боевым действиям на юге Украины», — заявил командующий Вооруженными силами Украины генерал Сергей Наев. Он прогнозирует, что Москва продолжит использовать гибридные меры в ближайшей перспективе.

Военная угроза, которую представляет Россия на юге Украины, с каждым годом только возрастает, — сказал генерал в интервью, опубликованном в понедельник порталу РБК-Украина.

— Нельзя сказать, что есть прямые признаки того, что Россия в ближайшее время начнет военную агрессию. Но интенсивная милитаризация оккупированного полуострова и создание мощной военной базы только увеличивают угрозу национальной безопасности Украины в военной сфере, считает Наев.

Он добавил, что опыт 2014 года, когда разгорелся конфликт на Донбассе, доказывает, что «Россия может не только обострить, но и перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для российского руководства время».

Он подчеркнул, что на фоне запуска Киевом механизма Крымской платформы Россия «усиливает давление, чтобы не допустить разработки действующего механизма мирного уничтожения Крыма, угрожая возможным расширением военной агрессии».

Передача войск

По мнению Нажева, никаких признаков формирования наступательных частей на полуострове в настоящее время не наблюдается, однако с учетом опыта, полученного в ходе учений, Россия имеет возможность эффективно перебрасывать войска на большие расстояния.

Украинские силы готовы ответить на любые угрозы с крымского направления, заверил командующий и подчеркнул, что Украина укрепляет свои сухопутные и морские границы на юге.

— Учитывая важность усиления Россией своего военного потенциала вокруг Украины и проведения крупных маневров, в том числе по наступательной тематике, угрозы полномасштабного вторжения на Украину сохраняются, — сказал он.

Касаясь ситуации на Донбассе, генерал отметил, что в последнее время участились случаи применения силами противника запрещенного Минскими договоренностями оружия, в том числе против гражданских объектов. По его словам, основная цель подобных акций — «демонстрация силы, безнаказанности и наглости».

По словам генерала, в ближайшее время Россия, скорее всего, продолжит использовать гибридные меры для воздействия на Украину. По словам генерала, эти действия будут касаться сохранения нестабильной ситуации на востоке Украины, дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и информационного пространства.