Авіакомпанії почали масово скасовувати рейси до Ізраїлю: війна докотилася до аеропорту Бен-Гуріон

Авіакомпанії почали масово скасовувати рейси до Ізраїлю – в аеропорту Тель-Авіва Бен Гуріон скасовано приблизно дві третини рейсів. Тим часом сама війна свого роду докотилася безпосередньо до аеропорту Бен-Гуріон — туристи, що застрягли в паніці, штурмують каси, намагаючись полетіти з країни, а ракети з Сектору Газа вперше впали на території повітряної гавані. Деякі держави вже почали організовувати евакуаційні рейси з Ізраїлю для своїх громадян.

Серед авіакомпаній, які скасували рейси, західна преса називає майже всіх популярних європейських та близькосхідних перевізників. Рейси тимчасово відмінили Lufthansa, Emirates, Air France-KLM, Ryanair, Aegean Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Wizz Air, Air Canada та LOT.

У свою чергу, Turkish Airlines, заявила, що надала право на безкоштовне скасування та повернення коштів своїм пасажирам, які планували найближчими днями летіти до Ізраїлю. Поки що йдеться про рейси по понеділок включно — туристам, зареєстрованим на рейси в Тель-Авів, пропонується безкоштовне повернення коштів за всі рейси, а термін дії квитків може бути продовжений до 30 листопада без будь-якої різниці в тарифах або штрафах.

Тим часом, як повідомляють у соцмережах, в Ізраїлі люди вишиковуються у багатогодинні черги в аеропорту Бен-Гуріон, який розташований у Тель-Авіві. Вони намагаються залишити країну на тлі ескалації конфлікту навколо сектора Газа, проте багато рейсів скасовуються.