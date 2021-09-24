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УКРАЇНА

Київ визначив, хто такі олігархи, і наклав на них обмеження

Євгеній Подольський

Олігархічної влади в Україні більше не буде, заявив президент країни Володимир Зеленський після того, як Рада схвалила законопроект. Київ вирішив чітко визначити, хто підпадає під це поняття, і накласти на таких помітні обмеження.

Для того, щоб вважати олігархом, потрібно потрапити під три визначення з чотирьох: за обсягом активів, володіння підприємством-мнополістом, значним впливом на ЗМІ та участі в політиці.

Закон прийняли на наступний день після замаху на помічника Зеленського.

Володимир Зеленський: “На першого помічника президента України скоєно замах. 12 пострілів, три потрапили в водія. Ось вам ціна змін в країні, ось вам ціна реформ”.

Машину Сергія Шефіра обстріляли в ніч на середу. Президент України тоді ж заявив, що його команда продовжить реформи, спрямовані “на боротьбу з криміналом і великими впливовими фінансовими групами”.

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