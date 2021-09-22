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Москва відкидає “російський слід” у замаху на Сергія Шефіра

Євгеній Подольський

Президент України Володимир Зеленський, який знаходиться в Нью-Йорку, де бере участь в Генеральній Асамблеї ООН, пообіцяв дати “сильну відповідь” на замах на його першого помічника Сергія Шефіра і підкреслив, що подія не вплине на обраний ним курс на боротьбу з впливовими фінансовими групами в країні.

Володимир Зеленський: “Це не вплине на той курс, який я вибрав зі своєю командою, на зміни, на детінізацію нашої економіки, на боротьбу з криміналітетом, з великими впливовими фінансовими групами. Це ніяк не вплине, а навіть навпаки”.

Деякі українські політики в якості однієї з версій замаху висунули так званий “російський слід”. У Москві ці звинувачення відкинули.

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ: “На жаль, в наш час в Україні, що б не сталося, ніхто з діючих політиків не в змозі виключити “російського сліду”. Це, звичайно, не має нічого спільного з реальним станом справ, це скоріше ознаки такого надміру екзальтованого емоційного стану”.

Автомобіль, в якому знаходився Сергій Шефір, був обстріляний в середу під Києвом. По машині було випущено 18 куль. Чиновник не постраждав. Серйозні поранення отримав водій, він доставлений в лікарню.

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