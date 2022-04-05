Донбас під шквальним вогнем: Тисячі мешканців без електрики, води та газу

Російські війська продовжують інтенсивні обстріли на Донбасі. Минулої ночі ракети потрапили до цивільної інфраструктури та хімічного заводу в Донецькій області. Місцева влада повідомляє про постраждалих.

Під шквальним вогнем знаходилися міста Новосілка, Георгіївка та Торецьк. Щонайменше 4 особи постраждали. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків.

Сім ракет впали на завод з виробництва фенолу та мастильних матеріалів. Внаслідок атаки було пошкоджено деяке обладнання, зокрема ректифікаційні колони, трубопроводи та резервуар готової продукції. Влада запевняє, що забруднення навколишнього середовища немає.

Жителі без газу, електрики та води

Крім того, внаслідок сильного обстрілу з боку Сєвєродонецької постраждали житлові будинки та міська інфраструктура. Вибухи розірвали місцевий газопровід. Жителі 36 міст залишились без газу. Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами без електрики залишилося 95 938 осіб. У Рубіжні, Попасній, Свенедонецьку та Лисичанську води немає.