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Люди вилітали з крісел: пасажир описав момент падіння літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Люди вилітали з крісел: пасажир описав момент падіння літака
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У понеділок щонайменше 50 людей отримали травми через різке зниження на чилійському літаку компанії LATAM Airlines, який летів із Сіднея до Окленду, Нова Зеландія.

Як повідомляє Euronews, Boeing 787-9 Dreamliner приземлився в аеропорту Окленда відповідно до розкладу і мав продовжити політ у Сантьяго, Чилі.

Літак без попередження просто впав. Я маю на увазі, що це падіння не схоже ні на що, що я коли-небудь відчував за будь-якої невеликої турбулентності, і люди вилітали зі своїх крісел, ударялися об верхню частину даху літака, їх жбурляло в прохід “Деякі панелі даху були зламані через те, що людей підкидало вгору і вони пробивали пластикові панелі даху в проходах. І у кількох людей текла кров з голови”, – розповів пасажир Брайан Йокат.

LATAM Airlines зазначила у своїй заяві, що сталася “технічна подія під час польоту, яка спричинила різке зниження”. У наступній заяві авіакомпанія повідомила, що літак “зазнав сильного струсу під час польоту, причина якого зараз перебуває в стадії розслідування”.

Авіакомпанія заявила, що співпрацює із чиновниками для підтримки розслідування пригоди.

Після приземлення рейсу в Окленді пасажирів зустріли медики та понад 10 машин швидкої допомоги. Майже 50 осіб отримали першу допомогу на місці, головним чином через легкі травми, у той час як 13 людей було госпіталізовано, повідомив представник швидкої допомоги. LATAM заявила, що більшість із 13 осіб було виписано невдовзі після події, і лише одному пасажиру та одному члену екіпажу знадобилося додаткове лікування, але без загрози для життя.

Декілька пасажирів отримали удари головою об стелю. Повідомляється, що багато хто з них не був пристебнутий, коли рейс LA800 раптово впав.

“Якщо ви знаходилися на своєму місці, ви просто злетіли до стелі і звідти відскочили. Мені просто пощастило, що я був пристебнутий під час цього інциденту”, – розповів пасажир на ім’я Джокат.

Він додав, що раптово прокинувся під час падіння та побачив сусіда, який опинився під стелею літака.

Авіакомпанія висловила жаль з приводу завданих незручностей та травм, що сталися внаслідок цієї події. І заявила про свою увагу до безпеки як пріоритет у рамках своїх операційних стандартів.

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