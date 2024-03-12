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Десятки пасажирів постраждали на рейсі з Австралії до Нової Зеландії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Десятки пасажирів постраждали на рейсі з Австралії до Нової Зеландії
Photo by Sachin Amjhad on Unsplash

Як повідомляє телеканал Sky News, 11 березня на рейсі з Австралії до Нової Зеландії авіакомпанії Latam Airlines постраждали близько 50 пасажирів та бортпровідників.

Інцидент із літаком «Боїнг» стався під час польоту з Сіднея до Окленду, лайнер різко втратив висоту: за словами представників чилійської авіакомпанії, це сталося через «технічну проблему». Несправність викликала «сильний рух» та різку втрату висоти. В результаті непристебнуті пасажири злетіли по стелю салону, отримавши масу травм.

Приземляючись у міжнародному аеропорту Окленда, екіпаж запросив медичну допомогу. На льотному полі лайнер зустрічали понад 10 автомобілів екстрених служб, зокрема п’ять машин швидкої допомоги.

Близько 50 пасажирів та бортпровідників рейсу отримали травми, з них 13 знадобилася госпіталізація, один постраждалий перебуває у дуже тяжкому стані.

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