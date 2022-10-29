Пошкоджений літак здійснив вимушену посадку після турбулентності

Літак авіакомпанії LATAM Airlines, що прямував з чилійського Сантьяго до Асунсьйона (Парагвай), отримав значні пошкодження і був змушений здійснити екстрену посадку в міжнародному аеропорту імені Сільвіо Петтіроссі.

Інцидент з лайнером LATAM Airlines, що вилетів цієї середи з Сантьяго і прямує до Асунсьйона, під час польоту зіткнувся з незвичайно сильною навіть для того району турбулентністю.

На борту було 48 осіб. Весь політ проходь у штатному режимі, і вже недалеко від Асунсьйона почалася жахлива турбулентність. Пасажири запанікували, і тому були причини, а командир корабля оголосив, що всім потрібно приготуватися до аварійної посадки.

Літак успішно сів, ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав. У лайнера, що приземлився, був відсутній носовий обтічник і було розбите лобове скло.

Головне управління цивільної авіації Чилі повідомило в четвер, що авіаційна влада Парагваю розпочала розслідування інциденту.