Найбільша авіакомпанія цілого континенту заявила про банкрутство

Про банкрутство та реорганізацію оголосила найбільша авіакомпанія цілого континенту – Південної Америки: у перевізника Latam фінансова ситуація виявилася критичною ще в період пандемії, а зараз авіакомпанія не витримала і оголосила про банкрутство, щоб провести реструктуризацію. Щоправда, йдеться про «спільне підприємство» з авіакомпанією Delta Airlines, що базується в США.

Заявлено, що авіакомпанія вийде з процесу банкрутства з ліквідністю понад 2,2 мільярда доларів, і боргом на балансі, що зменшився приблизно на 3,6 мільярда доларів, а також «підтримкою з боку існуючих і нових акціонерів». Як заявив Роберто Альво, головний виконавчий директор Latam, перевізник «завершив значну трансформацію і вийде з фінансової реструктуризації зі зміцненням фінансового стану та відновленням прагнення операційної досконалості».

У результаті 15 листопада відбудуться позачергові збори акціонерів, на яких буде оновлено раду директорів групи. Поки що плани банкрута вельми оптимістичні – «спільне підприємство» з американцями планує придбати до 2029 року 87 літаків Airbus A320neo. А також «пропонувати мандрівникам найкращу альтернативу для подорожей до Південної Америки та з неї».

Наша довідка: Latam одна з найбільших авіакомпаній Південної Америки, що базується у Сантьяго, Чилі. До флоту авіакомпанії до кризи входили близько 80 літаків. Основна спеціалізація перевізника – рейси до країн Латинської Америки, а також до США та Європи. До речі, це єдина компанія, яка літає до такої популярної туристичної екзотики, як острів Пасхи з його знаменитими статуями.