Всі розділи
ГоловнаТуризмНазвані найбільш пунктуальні авіакомпанії світу в 2023 році
Туризм

Названі найбільш пунктуальні авіакомпанії світу в 2023 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найбільш пунктуальні авіакомпанії світу в 2023 році

Аналітики компанії Cirium представили свій щорічний рейтинг пунктуальних авіакомпаній світу.

Так, у 2023 році найбільш пунктуальною стала колумбійська авіакомпанія Avianca Airlines. Ще кілька років тому лоукостеру загрожувало банкрутство через пандемію коронавірусу та обмеження на польоти. Проте своєчасно проведена реструктуризація дозволила йому не лише відновити роботу, а й стати лідером найпрестижнішого світового рейтингу. За даними експертів Cirium, 85.73% усіх рейсів Avianca минулого року прибули до аеропорту вчасно.

На другому місці знаходиться ще одна американська авіакомпанія – Azul Airlines з 85.51% рейсів, виконаних за розкладом.

Третій рядок рейтингу займає відомий авіаперевізник Qatar Airways (85.11%), четвертий – американська Delta Airlines (84.72%). Замикає п’ятірку лідерів іспанський нацперевізник Iberia із 84.38%.

До ТОП-10 також потрапили LATAM Airlines, All Nippon Airways, Japan Airlines, Saudi Arabian Airlines, American Airlines.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У США пасажир забрався у двигун літака

США
Як повідомляє NBC News, 1 січня в аеропорту Солт-Лейк-Сіті...

У США пасажирка рейсу отримала штраф на суму майже 39 000 доларів

США
Жінка на рейсі авіакомпанії American Airlines між Фініксом та...

У США пілот довів пасажирів до сліз на своєму рейсі

США
Пілот American Airlines влаштував пасажирам незабутній політ перед виходом...

Пасажир подав до суду на авіакомпанію після того, як стюардеса зіпсувала його татуювання

В'єтнам
Засмучений пасажир подав до суду на American Airlines, стверджуючи,...

Кухарі Мішлен, кінотеатр та дворецький: 6 авіакомпаній світу з найкращим першим класом

ОАЕ
Повітряні перельоти пройшли довгу дорогу з часів першого досвіду...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму