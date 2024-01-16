Названі найбільш пунктуальні авіакомпанії світу в 2023 році

Аналітики компанії Cirium представили свій щорічний рейтинг пунктуальних авіакомпаній світу.

Так, у 2023 році найбільш пунктуальною стала колумбійська авіакомпанія Avianca Airlines. Ще кілька років тому лоукостеру загрожувало банкрутство через пандемію коронавірусу та обмеження на польоти. Проте своєчасно проведена реструктуризація дозволила йому не лише відновити роботу, а й стати лідером найпрестижнішого світового рейтингу. За даними експертів Cirium, 85.73% усіх рейсів Avianca минулого року прибули до аеропорту вчасно.

На другому місці знаходиться ще одна американська авіакомпанія – Azul Airlines з 85.51% рейсів, виконаних за розкладом.

Третій рядок рейтингу займає відомий авіаперевізник Qatar Airways (85.11%), четвертий – американська Delta Airlines (84.72%). Замикає п’ятірку лідерів іспанський нацперевізник Iberia із 84.38%.

До ТОП-10 також потрапили LATAM Airlines, All Nippon Airways, Japan Airlines, Saudi Arabian Airlines, American Airlines.