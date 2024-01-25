У США під час польоту на великій висоті відмовив двигун пасажирського літака

У повітряного судна американської авіакомпанії LATAM Airlines під час польоту відмовив двигун у повітрі. На борту перебували пасажири, передає AviationSource News.

21 січня рейс авіакомпанії LATAM Airlines, що прямував до Маямі з Ліми, був змушений відхилитися від курсу і приземлитися до Чиклайо (Перу) через проблеми з двигуном.

Літак здійснив посадку без пригод. Повітряне судно зустріли аварійні служби. Зазначається, що після посадки пасажирів тримали на борту лайнера щонайменше чотири години.

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