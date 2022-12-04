Всі розділи
ГоловнаНорвегіяНорвегія вирішила оподаткувати туристів
НорвегіяТуризм

Норвегія вирішила оподаткувати туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Рада з туризму Норвегії розірвала відносини з туроператором і відмовилася обслуговувати російських туристів

І без того «неймовірно коштовна» для туристів країна може стати ще дорожчою: у Норвегії обговорюють запровадження туристичного податку для туристів. Країну, відзначимо, щорічно відвідують близько 10 млн туристів, основні туристичні визначні пам’ятки – фіорди, острови, дика природа, а також тури на “перевезені” острови. Саме бажанням зберегти первозданну природу пояснює уряд ідею запровадити новий податок на туристичну діяльність.

Як заявляє місцеве агентство NTB, у рамках угоди уряд запропонує запровадити податок на туризм у 2024 році. Цю політику буде включено до бюджету на 2024 рік, який буде представлено наступної осені. Подробиць поки що немає, обговорення податку на туризм перебуває на ранній стадії і уряд «вивчає варіанти», додають експерти.

«Ми маємо дослідити всі варіанти та подивитися, як такий податок може бути розроблений як практично, так і юридично. Але ідея полягає в тому, щоб місцеві жителі мали більше можливостей», — прокоментував Ларс Ванген, державний секретар міністерства фінансів. Податок може надходити у вигляді сплати туристами додаткового податку готелі, сувеніри та туристичну діяльність.

Експерт також пояснив, що одна з причин туристичного податку полягає в тому, що багато привабливих для туристів визначних пам’яток розташовані в невеликих місцевих органах влади, де муніципалітети щорічно витрачають величезні суми на утримання визначних пам’яток, утримання основних пішохідних маршрутів і боротьбу із забрудненням і забрудненням. .

Нагадаємо, що для туристів може бути актуальнішим інший туристичний податок: влада Туреччини відмовляється ще раз відкладати введення податку на проживання туристів, який має бути введений з 1 січня. «Плач» туризму, що закликає відкласти міру ще на рік «у зв’язку з серйозними проблемами, які зазнає турсектор», так і не було почуто. Принаймні, судячи з публікацій у турецьких туристичних ЗМІ, профільний міністр туризму «переадресував» відповідальність, знову нагадавши, що аналогічний податок існує у багатьох країнах світу, а також закликав власників готелів не прибіднятися, адже за 2022 рік «їхні показники виявилися найкращими». Податок – орієнтовно у розмірі 2% – планують стягувати з будь-якого типу проживання туристів, від вілли-люкс до намету у кемпінгу. “Податок на проживання стягуватиметься з таких об’єктів, як готелі, мотелі, дачні селища, пансіонати, апарт-готелі, термальні об’єкти, гостьові будинки, гірські будинки”, – перераховують експерти. Також під нього потрапить частина додаткових послуг, які запропонують місця розміщення. Інші подробиці читайте тут.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму