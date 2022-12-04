Норвегія вирішила оподаткувати туристів

І без того «неймовірно коштовна» для туристів країна може стати ще дорожчою: у Норвегії обговорюють запровадження туристичного податку для туристів. Країну, відзначимо, щорічно відвідують близько 10 млн туристів, основні туристичні визначні пам’ятки – фіорди, острови, дика природа, а також тури на “перевезені” острови. Саме бажанням зберегти первозданну природу пояснює уряд ідею запровадити новий податок на туристичну діяльність.

Як заявляє місцеве агентство NTB, у рамках угоди уряд запропонує запровадити податок на туризм у 2024 році. Цю політику буде включено до бюджету на 2024 рік, який буде представлено наступної осені. Подробиць поки що немає, обговорення податку на туризм перебуває на ранній стадії і уряд «вивчає варіанти», додають експерти.

«Ми маємо дослідити всі варіанти та подивитися, як такий податок може бути розроблений як практично, так і юридично. Але ідея полягає в тому, щоб місцеві жителі мали більше можливостей», — прокоментував Ларс Ванген, державний секретар міністерства фінансів. Податок може надходити у вигляді сплати туристами додаткового податку готелі, сувеніри та туристичну діяльність.

Експерт також пояснив, що одна з причин туристичного податку полягає в тому, що багато привабливих для туристів визначних пам’яток розташовані в невеликих місцевих органах влади, де муніципалітети щорічно витрачають величезні суми на утримання визначних пам’яток, утримання основних пішохідних маршрутів і боротьбу із забрудненням і забрудненням. .

Нагадаємо, що для туристів може бути актуальнішим інший туристичний податок: влада Туреччини відмовляється ще раз відкладати введення податку на проживання туристів, який має бути введений з 1 січня. «Плач» туризму, що закликає відкласти міру ще на рік «у зв’язку з серйозними проблемами, які зазнає турсектор», так і не було почуто. Принаймні, судячи з публікацій у турецьких туристичних ЗМІ, профільний міністр туризму «переадресував» відповідальність, знову нагадавши, що аналогічний податок існує у багатьох країнах світу, а також закликав власників готелів не прибіднятися, адже за 2022 рік «їхні показники виявилися найкращими». Податок – орієнтовно у розмірі 2% – планують стягувати з будь-якого типу проживання туристів, від вілли-люкс до намету у кемпінгу. “Податок на проживання стягуватиметься з таких об’єктів, як готелі, мотелі, дачні селища, пансіонати, апарт-готелі, термальні об’єкти, гостьові будинки, гірські будинки”, – перераховують експерти. Також під нього потрапить частина додаткових послуг, які запропонують місця розміщення. Інші подробиці читайте тут.