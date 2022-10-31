Податок на проживання у Туреччині: Як його платитимуть туристи

У Туреччині офіційно опубліковано комюніке з податку на проживання, який набуде чинності з 1 січня 2023 року. Втім, цей документ не відповів на головне питання – у якому форматі цей податок сплачуватимуть організовані туристи. Поки що є варіанти.

Податок на проживання будуть збирати у всіх об’єктах розміщення

Податок на проживання у Туреччині було прийнято у 2019 році, проте його впровадження було відкладено через пандемію. Тепер турецька влада вирішила, що ситуація у туристичному секторі нормалізувалася і новому податку – бути. Офіційно податок на проживання стягуватиметься з 1 січня 2023 року.

Як випливає з комюніке міністерства фінансів Туреччини, під дію податку на проживання потрапляють усі об’єкти розміщення: готелі, мотелі, дачні селища, пансіонати, апарт-готелі, термальні комплекси, гостьові будинки, кемпінги, автобудинки тощо.

Згідно з документом, податком на проживання у розмірі 2% оподатковуватимуться як власне розміщення (ночліг), так і всі інші послуги, що продаються разом із послугою ночівлі. Це харчування та напої (у тому числі за концепцією «все включено» та «ультра все включено»), розважальні послуги, користування басейном, термальним комплексом та іншими оздоровчими послугами.

Виняток – SPA-зони та басейни на території термального готелю у разі обслуговування тих, хто не проживає (не ночує) у готелі. Вони не сплачуватимуть податок.

Як будуть платити податок у Туреччині організовані туристи

За інформацією представників турбізнесу Туреччини та туроператорів, комюніке не відповіло на головне питання – як саме сплачуватимуть податок на проживання туристи, які приїжджають на турецькі курорти пакетними турами. Чітких (і взагалі будь-яких окремих) інструкцій щодо цього питання поки що немає.

«Поки що немає алгоритму, як це буде реалізовано. Ми чекаємо на роз’яснення для подальшої роботи», – повідомили туроператори.

«Однозначного рішення щодо того, як стягуватиметься новий туристичний збір на даний момент немає. Відомо лише, що сума податкових відрахувань готелів збільшиться на 2%, при цьому те, яким чином об’єкти розміщення покриватимуть цю витрату, з високою ймовірністю залишиться їх рішенням», – прокоментували туроператори.

Турецькі готелі проти нового податку

Незважаючи на озвучене владою рішення про запуск податку на проживання з січня 2023 року, у турецькому турбізнесі, як і раніше, точаться дискусії щодо необхідності цієї ініціативи.

На думку готельєрів, новий податок послабить конкурентні позиції Туреччини, яка на відміну від європейських країн досі не збирала податки з туристів.

«Представники готельного бізнесу зараз тиснуть на державу, наполягаючи на перенесенні термінів запуску податку на пізніший термін. Можливо, цей тиск увінчається успіхом. Поки ситуація така, що детальної інформації про адміністрування нового податку практично немає – ні готельєри, ні приймаючі компанії. Усі чекають на вичерпні роз’яснення», – прокоментували представники турецького DMC-оператора.