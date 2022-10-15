ВООЗ заявила, що Європу накрила нова хвиля інфекції

Європа вступила у нову хвилю коронавірусу. Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC). Ймовірно, для європейських туристів ця новина не обіцяє нічого доброго, окрім нових заборон.

За даними ВООЗ та ECDC, кількість інфекцій на континенті знову почала зростати з настанням холодніших місяців. Хоча ми не там, де були рік тому, ясно, що пандемія COVID-19 ще не закінчилася. На жаль, бачимо, що показники у Європі знову зростають, що свідчить про початок нової хвилі заражень. З приходом осені та зими також очікується відновлення захворюваності на грип», – йшлося у спільній заяві директора Європейського відділення ВООЗ Ханса Клюге та директора ECDC Андреа Аммон.

Потенційна одночасна циркуляція COVID-19 та сезонного грипу зазнає вразливих груп людей підвищеного ризику важких захворювань і стане тягарем для систем охорони здоров’я. Щоб цього не сталося, ВООЗ та ECDC рекомендували всім країнам використовувати ефективні засоби проти обох вірусів та наполегливо закликають приділяти пріоритетну увагу людям із категорії ризику.

Дані, надані ВООЗ, показали, що мільйони людей по всій Європі досі не були вакциновані проти коронавірусної хвороби і кількість випадків зараження збільшилася на 8% порівняно з попереднім тижнем. У зв’язку з цим європейські країни знову розповсюджують програми з вакцинації. Наприклад, раніше цього місяця стало відомо, що туристична Франція вступила вже у восьму хвилю COVID-19.

Європейський комісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес раніше у липні закликала всі держави-члени розпочати підготовку до нової хвилі коронавірусу, яка, за даними ВООЗ та ECDC, вже розпочалася. Тоді Кіріакідес закликав країни ЄС звернути увагу на зростання випадків зараження та вжити заходів, щоб уникнути подальшого обтяження суспільства та економіки. Крім того, вона закликала всіх звернутися по вакцинацію. Поки що ситуація з коронавірусом продовжує залишатися стабільною у всіх країнах ЄС і введення заборон для туристів відкладається.