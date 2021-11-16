Туризм у Німеччині набирає обертів

У вересні 2021 року місцеві та іноземні гості забронювали 45,3 мільйона нічлігів у німецьких готелях. Як повідомляє Федеральне статистичне управління (Destatis) після попередніх результатів, це було на 10,1 відсотка більше ночівель, ніж у вересні 2020 року. Проте кількість ночівель все ще на 5,0 відсотка нижча за рівень вересня докризового 2019 року.

Кількість ночівель домашніх туристів вища за докризовий рівень

Кількість ночівель у Німеччині для внутрішніх гостей зросла на 8,1 відсотка до 40,8 мільйона у вересні 2021 року порівняно з тим самим місяцем попереднього року. Кількість ночівель гостей з-за кордону збільшилася на 30,2 відсотка до 4,5 мільйона. Порівняно з вереснем 2019 року кількість ночівель домашніх гостей була навіть на 3,0 відсотка більшою. Це продовжує демонструвати сильну тенденцію до бажання німця подорожувати всередині країни. Тим не менш, кількість ночівель гостей з-за кордону, як і раніше, на 45,7% нижча за докризовий рівень, незважаючи на значне збільшення порівняно з тим же місяцем минулого року.

Тренд у бік кемпінгів триває

У сегментуванні за типом проживання (типам операцій) майже 58 відсотків ночівлі у вересні 2021 року припадало на готелі, готелі та гостьові будинки. Сезонна оренда та аналогічне житло склали майже 22 відсотки ночівлі, за ними йдуть кемпінги та інші туристичні об’єкти розміщення з 10 відсотками кожне. Розподіл змінився порівняно з докризовим 2019 роком, особливо на користь кемпінгового сектору. У вересні 2019 року лише 7 відсотків ночівель припадало на кемпінги, у вересні 2020 року – 13 відсотків. Тут можна припустити зрушення, пов’язане з короною-кризою, оскільки в кемпінгах легше забезпечити розміщення з малою кількістю контактів, ніж в інших місцях проживання.

З січня по вересень 2021 року: на 11,6% менше ночівель

З січня по вересень 2021 року постачальники житла зареєстрували загалом 224,0 мільйона ночівель. Це на 11,6 відсотка менше ніж за аналогічний період минулого року. Однак на першу половину 2021 року протягом більш тривалого періоду (у деяких випадках до початку червня) вплинула пов’язана з короною заборона на проживання у готелях та інших засобах розміщення для приватних поїздок. Однак у першій половині 2020 року критичними виявилося лише близько двох місяців (з середини березня до середини травня).

Регіональні наслідки пандемії у Німеччині

Гео-дані допомагають визначити, де активність готельного бізнесу змінилася в результаті пандемії, які райони, які зазвичай рівномірно використовуються туристами, раптово зазнали сильних коливань,

Наприклад, до лютого 2020 року включно туризм у Німеччині неухильно зростав протягом багатьох років, перш ніж пандемія серйозно вплинула на всю індустрію туризму. На додаток до різких коливань кількості ночівель у готелях, перший рік пандемії 2020 року також призвів до серйозних втрат для готельної індустрії. Ночівлі різко скоротилися, особливо у міських центрах, які часто значною мірою орієнтовані на діловий туризм та іноземних гостей. У 2020 році кількість ночівель у містах знизилася більш ніж наполовину (-54,3 відсотка) порівняно з 2019 роком. У невеликих містах та передмістях втрати були трохи нижчими – трохи менше третини (-32,9 відсотка), а в сільській місцевості області відмічено зниження на більш ніж чверть (-27,6 відсотка).