Туризм в Германии набирает обороты

В сентябре 2021 года местные и иностранные гости забронировали 45,3 миллиона ночлегов в немецких гостиницах. Как сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis) после предварительных результатов, это было на 10,1 процента больше ночевок, чем в сентябре 2020 года. Однако количество ночевок все еще на 5,0 процента ниже уровня сентября докризисного 2019 года.

Количество ночевок домашних туристов выше докризисного уровня

Количество ночевок в Германии для внутренних гостей выросло на 8,1 процента до 40,8 миллиона в сентябре 2021 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Количество ночевок гостей из-за рубежа увеличилось на 30,2 процента до 4,5 миллиона. По сравнению с сентябрем 2019 года количество ночевок домашних гостей было даже на 3,0 процента больше. Это продолжает демонстрировать сильную тенденцию к желанию немцем путешествовать внутри страны. Тем не менее, количество ночевок гостей из-за рубежа по-прежнему на 45,7% ниже докризисного уровня, несмотря на значительное увеличение по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Тренд в сторону кемпингов продолжается

В сегментировании по типу проживания (типам операций) почти 58 процентов ночевок в сентябре 2021 года приходилось на отели, гостиницы и гостевые дома. Сезонная аренда и аналогичное жилье составили почти 22 процента ночевок, за ними следуют кемпинги и другие туристические объекты размещения с 10 процентами каждое. Распределение изменилось по сравнению с докризисным 2019 годом, особенно в пользу кемпингового сектора. В сентябре 2019 года только 7 процентов ночевок приходилось на кемпинги, в сентябре 2020 года — 13 процентов. Здесь можно предположить сдвиг, связанный с корона-кризисом, поскольку в кемпингах легче обеспечить размещение с малым количеством контактов, чем в других местах проживания.

С января по сентябрь 2021 года: на 11,6% меньше ночевок

С января по сентябрь 2021 года поставщики жилья зарегистрировали в общей сложности 224,0 миллиона ночевок. Это на 11,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако на первую половину 2021 года в течение более длительного периода (в некоторых случаях до начала июня) повлиял связанный с короной запрет на проживание в отелях и других средствах размещения для частных поездок. Однако в первой половине 2020 года критическими оказались только около двух месяцев (с середины марта до середины мая).

Региональные последствия пандемии в Германии

Гео-данные помогают определить, где активность гостиничного бизнеса изменилась в результате пандемии, какие районы, которые обычно равномерно используются туристами, внезапно подверглись сильным колебаниям,

Например, до февраля 2020 года включительно туризм в Германии неуклонно рос в течение многих лет, прежде чем пандемия серьезно повлияла на всю индустрию туризма. В дополнение к резким колебаниям количества ночевок в гостиницах, первый год пандемии 2020 также привел к серьезным потерям для гостиничной индустрии. Ночевки резко сократились, особенно в городских центрах, которые часто в значительной степени ориентированы на деловой туризм и иностранных гостей. В 2020 году количество ночевок в городах снизилось более чем наполовину (-54,3 процента) по сравнению с 2019 годом. В небольших городах и пригородах потери были немного ниже — чуть менее трети (-32,9 процента), а в сельской местности области отмечено снижение на более чем четверть (-27,6 процента).