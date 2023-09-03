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Європа стала на межу нової пандемії, туризм уже починає панікувати

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Європа стала на межу нової пандемії, туризм уже починає панікувати

Нові види коронавірусу все ще здатні викликати хвилювання та деяку паніку, а головне – нові локдауни. Особливо коли знову звучать заяви про нову пандемію та про «освіження» вакцинацій. Саме такими заявами на початку серпня у Європі зустрічали новий підвид ковіда під назвою «еріс», а з вересня у ВООЗ додався новий «фаворит» – підвид COVID-19 під ім’ям «пірола». Туризм, слухаючи рекомендації ВООЗ, зазвичай починає панікувати.

На даний момент цей підвид коронавірусу виявили у Франції, там же заговорили про швидку нову пандемію. Також, за даними європейських ЗМІ, «піролу» зафіксували вже більш ніж у 10 країнах, серед них — США, Данія та Швеція.

Поки що ВООЗ заявляє, що даний підвид коронавірусу та ситуація з його поширенням «перебувають під наглядом». Але тривожним сигналом може бути те, що у ВООЗ вже заявили, що даний підвид може «обійти» імунітет, набутий після вакцинації, а також той, який є у хворих, що перехворіли. Тобто, як мінімум, історію з вакцинаціями можуть запустити знову. Про відновлення обов’язкових тестів також іноді «прослизає». Вже це не може не стривожити туризм.

Щоправда, нагадаємо, що на початку серпня до таких самих декларацій про «відновлення епідемії» наводив попередній фаворит — варіант «еріс», який також спричинив ескалацію Covid у Франції. Тоді також звучали декларації, що основна її причина – «зниження імунітету населення, оскільки вакцини та перенесені інфекції згодом втрачають свій захисний ефект».

Нагадаємо, що на момент середини серпня підваріант Eris був виявлений у 51 країні. ВООЗ запевняла, що це, ймовірно, пов’язано з тим, що ці країни більш активно проводять тестування на Covid і не закинули його через непотрібність. При цьому у зв’язку з цим новими штамами у ВООЗ заявляли, що країни не повинні скасовувати заходи, які вони ввели щодо Covid, вказавши на небезпеку нового штаму, а також повідомивши, що вірус не є сезонним, як це було в минулому. Судячи з усього, йдеться про тести та нові вакцинації.

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