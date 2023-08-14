Для туризму пролунав тривожний сигнал: ВООЗ почала готувати всіх до нової пандемії та тотальної вакцинації

Про можливість нової «масової вакцинації» заявили експерти ВООЗ. Причому для туризму пролунав тривожний сигнал – під ударом виявляться найпопулярніші у туристів курорти на теплих морях.

Причина – «хвороби, які переносять комарі», які виявляється мігрують у нові країни через зміну клімату. Отже, ризик оголошення нової пандемії цілком проглядається.

«Для боротьби з хворобами, які переносять комарі, може знадобитися масова вакцинація, оскільки інфіковані комахи мігрують у нові країни через зміну клімату», – заявив представник організації. Очевидно, йдеться про такі захворювання, як лихоманка денге, чикунгунья та вірус Зіка, переносниками яких є комарі виду Aedes albopictus із Південно-Східної Азії.

В ООН також запевняють, що кліматична зміна «ставить під загрозу» європейські країни, які можуть зіткнутися з «рекордним числом інфекцій», які переносять комахи. Нагадаємо, що випадки тропічних захворювань стали зростати у Середземномор’ї, в окремих регіонах Іспанії вже довелося оголошувати війну з комарами.

“Якщо це продовжиться, буде більше випадків зараження і, можливо, смертей від таких хвороб, як лихоманка денге або лихоманка Західного Нілу”, – заявила директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон. Отже, загроза «масової вакцинації» знову нависає над туризмом.