Росія відповідальна за теракти в Бундестазі. МЗС Німеччини: ГРУ може бути винуватцем кібератак

«Росія несе відповідальність за кібератаки на парламент Німеччини», – заявила на прес-конференції прес-секретар Міністерства закордонних справ в Берліні. Німецькі спецслужби в цьому році як мінімум тричі повідомляли про кібератаки на Бундестаг з-за кордону, пише dpa.

Уряд Німеччини має достовірну інформацію, згідно з якою неприйнятні дії в кіберпросторі можуть бути приписані зловмисникам з Росії або російській військовій розвідці ГРУ, – повідомила прес-секретар.

Прес-секретар підкреслив, що ці дії «неприпустимі» і становлять загрозу для Німеччини.

Федеральний уряд закликає Росію негайно припинити подібні дії, – підкреслив представник міністерства Німеччини.