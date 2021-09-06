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НІМЕЧЧИНА

Росія відповідальна за теракти в Бундестазі. МЗС Німеччини: ГРУ може бути винуватцем кібератак

Євгеній Подольський

«Росія несе відповідальність за кібератаки на парламент Німеччини», – заявила на прес-конференції прес-секретар Міністерства закордонних справ в Берліні. Німецькі спецслужби в цьому році як мінімум тричі повідомляли про кібератаки на Бундестаг з-за кордону, пише dpa.

Уряд Німеччини має достовірну інформацію, згідно з якою неприйнятні дії в кіберпросторі можуть бути приписані зловмисникам з Росії або російській військовій розвідці ГРУ, – повідомила прес-секретар.

Прес-секретар підкреслив, що ці дії «неприпустимі» і становлять загрозу для Німеччини.

Федеральний уряд закликає Росію негайно припинити подібні дії, – підкреслив представник міністерства Німеччини.

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