Росія і США зробили дипломатичний прорив в ООН

Росія і США внесли на розгляд Генеральної Асамблеї ООН спільний проект резолюції про відповідальну поведінку держав в кіберпросторі – важлива подія, з огляду на той факт, що в останні роки ці дві країни в основному виступали як суперники і навіть противники у всесвітній організації. Після затвердження в Першому комітеті Генеральна Асамблея проголосує по документу в грудні, повідомляє російська газета. “Коммерсант”.

До сих пір правила поведінки держав в інформаційному просторі розроблялися двома механізмами в рамках ООН – відродженої американцями групами урядових експертів (ГПЕ) і ініційованої Росією робочою групою відкритого складу (ргос). Росія і США приєдналися до обох країн, але Москва підтримала КСРГ, а Вашингтон – ГПЕ. Конкуренція між ними створювала простір для суперництва і закулісних інтриг, знижуючи ефективність обох механізмів.

З прийняттям консенсусних доповідей в обох групах цієї весни намітилися позитивні зміни, але розробка спільної резолюції – це справжній дипломатичний прорив. Багато в чому це пов’язано з домовленостями, досягнутими президентами Байденом і Путіним на їх червневої зустрічі, зазначає газета.

Минулого тижня проект був представлений делегаціями Росії і США на неофіційних консультаціях в ООН. Андрій Крутских, спеціальний представник президента Путіна з міжнародного співробітництва в області кібербезпеки, назвав цю подію “історичним моментом”. За його словами, резолюція також має стратегічне значення, оскільки вона покладе кінець паралельну роботу двох майданчиків ООН з кібербезпеки, до чого давно закликає світову спільноту.

У сукупності останні звіти двох груп утворюють рамкову концепцію правил відповідальної поведінки держав в кіберпросторі. Нова російсько-американська резолюція закликає держави впровадити ці норми і створити умови для подальших зусиль у цій галузі в ООН, сказала Мішель Маркофф, кіберкоордінатор Держдепартаменту США.

Згідно з документом, відтепер ця робота буде проводитися в рамках КСРГ, мандат якої продовжено до 2025 р. у резолюції підкреслюється, що всі держави зацікавлені в сприянні мирному використанню інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і запобігання пов’язаних з ними конфліктів. Але він додає, що ряд країн нарощує свій потенціал у використанні ІКТ у військових цілях, і все більш ймовірно, що ІКТ будуть використовуватися в майбутніх конфліктах. А прийняття добровільних і необов’язкових норм відповідальної поведінки може зменшити загрози міжнародному миру, безпеки і стабільності.

На переговорах в ООН дипломати раніше розробили базовий кіберкодекс для держав. Зокрема, вони закликали уряди запобігати поширенню шкідливих програм, інформувати авторів програмного забезпечення про виявлені вразливості, а не використовувати їх для злому, і утримуватися від запуску прихованих функцій в ІТ-продуктах, вироблених на їх території. Слабкою стороною кодексу, однак, є добровільний характер стандартів. Росія неодноразово пропонувала зробити їх юридично обов’язковими, але США виступали проти, нагадує газета.

Подання російсько-американського проекту резолюції в ООН – “безпрецедентний крок” – стало можливим тому, що двом країнам вдалося винести за дужки свої політичні розбіжності і зайняти прагматичну, конструктивну і відповідальну позицію, підкреслив Крутских. Разом зі своїм американським колегою він закликав усі держави-члени ООН підтримати документ, в тому числі в якості співавторів. До моменту здачі номера в друк їх було вже понад п’ятдесят, додає “Коммерсант”.