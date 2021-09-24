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Європейський Союз засудив Росію за кібератаки

Євгеній Подольський

Європейський Союз засудив Росію за кібератаки і втручання в демократичні процеси в державах-членах. За запитом Польщі заяву з цього приводу опублікував глава дипломатії ЄС Хосеп Боррелл від імені європейських столиць. Він закликав владу Москви дотримуватися норм відповідальної поведінки в кіберпросторі.

Глава дипломатії ЄС написав, що деякі держави-члени спостерігали зловмисні кібер-дії, які називалися Ghostwriter і пов’язували їх з Росією.

– Такі дії неприпустимі, тому що вони загрожують нашій цілісності і безпеці, демократичних цінностей і принципів, а також основам наших демократій, – підкреслив Хосеп Боррелл. Він додав, що зловмисні кібератаки націлені на парламентаріїв, державних службовців, політиків, журналістів і представників громадянського суспільства в Європейському союзі.

Йдеться про доступ до комп’ютерних систем, особистих рахунків і крадіжці даних. «Ці дії суперечать нормам відповідальної поведінки в кіберпросторі і спрямовані на підрив наших демократичних інститутів за допомогою дезінформації та маніпуляцій з інформацією», – написав Хосеп Боррелл.

Глава дипломатії ЄС оголосив, що обговорення цього питання буде проведено між країнами-членами і що ЄС розгляне подальші кроки.

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