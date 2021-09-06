ГлавнаяГЕРМАНИЯРоссия ответственна за теракты в Бундестаге. МИД Германии: ГРУ может быть виновником...
ГЕРМАНИЯ

Россия ответственна за теракты в Бундестаге. МИД Германии: ГРУ может быть виновником кибератак

Евгений Подольский

«Россия несет ответственность за кибератаки на парламент Германии», — заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел в Берлине. Немецкие спецслужбы в этом году как минимум трижды сообщали о кибератаки на Бундестаг из-за границы, пишет dpa.

Правительство Германии достоверную информацию, согласно которой неприемлемые действия в киберпространстве могут быть приписаны злоумышленникам из России или российской военной разведке ГРУ, — сообщила пресс-секретарь.

Пресс-секретарь подчеркнул, что эти действия «недопустимые» и представляют угрозу для Германии.

Федеральное правительство призывает Россию немедленно прекратить подобные действия, — подчеркнул представитель министерства Германии.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинаКабулпожарБлижний Восток

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International