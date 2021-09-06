Россия ответственна за теракты в Бундестаге. МИД Германии: ГРУ может быть виновником кибератак

«Россия несет ответственность за кибератаки на парламент Германии», — заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел в Берлине. Немецкие спецслужбы в этом году как минимум трижды сообщали о кибератаки на Бундестаг из-за границы, пишет dpa.

Правительство Германии достоверную информацию, согласно которой неприемлемые действия в киберпространстве могут быть приписаны злоумышленникам из России или российской военной разведке ГРУ, — сообщила пресс-секретарь.

Пресс-секретарь подчеркнул, что эти действия «недопустимые» и представляют угрозу для Германии.

Федеральное правительство призывает Россию немедленно прекратить подобные действия, — подчеркнул представитель министерства Германии.