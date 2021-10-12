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Google попереджає: будуть хакерські атаки на політиків і журналістів

Євгеній Подольський

У найближчому майбутньому деяких користувачів Gmail можуть очікувати кібератаки, в основному політики і журналісти, попереджає Google. Як повідомлялося, акцією може управляти APT28 (Fancy Bear) – група кіберзлочинців, контрольована російськими службами.

Попередження було відправлено приблизно 14 тисячам осіб. Користувачі Google – вони можуть стати об’єктами кібератак, підтримуваних російськими центрами, – цю інформацію надала служба кібербезпеки Білого дому. Google анонсувавши оновлення безпеки – особливо для облікових записів електронної пошти важливих користувачів, включаючи політиків і журналістів.

Все вказує на те, що за потенційною атакою стоїть хакерська група APT28 (Fancy Bear). Це організація, пов’язана з Росією, яка нещодавно активізувала свою діяльність.

– APT-атаки, які підтримуються державами, не нові і будуть продовжувати представляти серйозну загрозу, тому що кібервійна – це просто частина сучасної геополітики, – підкреслюється в повідомленні Еріх Крон, колишній менеджер з безпеки в США.

“Поточне попередження в основному повідомляє людям, що вони можуть стати потенційною метою для наступної атаки, тому зараз, можливо, дуже вдалий час для прийняття деяких заходів безпеки”, – підкреслив Шейн Хантлі, який очолює групу аналізу загроз Google (TAG). Відстежує атаки, спонсоровані конкретними державами.

– Якщо ви активіст, журналіст, державний службовець або працюєте в NatSec, це попередження, чесно кажучи, не повинно стати несподіванкою. У якийсь момент підрозділ, підтримуване іноземним урядом, ймовірно, спробує щось вам послати, додає він.

Експерти вказують, що APT28 діє як мінімум з 2004 року під егідою Головного розвідувального управління Генштабу 85-й в / ч Головного центру спеціальних служб 26165.

Не виключено, що угруповання брала участь в нападах на Хілларі Клінтон в 2016 році з метою зірвати президентські вибори в США.

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