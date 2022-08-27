Німеччина з жовтня знову запровадить обмеження через COVID-19

Влада Німеччини заявила, що країна запровадить внутрішні заходи захисту від COVID-19 у жовтні. Діятимуть вони як мінімум протягом осінньо-зимового періоду.

Німецький уряд вважає, що в міру похолодання кількість випадків зараження знову зростатиме. Таким чином, було прийнято рішення запровадити заходи щодо запобігання розповсюдженню вірусу в осінньо-зимовий період.

Влада уточнила, що з жовтня 2022 року в деяких землях країни має бути введений масковий режим на повітряному та міжміському громадському транспорті.

«У певних районах по всій країні мають застосовуватися особливі захисні заходи — вимога носити маски на повітряному та міжміському громадському транспорті, лікарнях та інших медичних закладах».

Крім того, уряд підтвердив, що федеральні штати уповноважені ухвалювати власні нормативні акти для забезпечення функціонування системи охорони здоров’я та іншої критично важливої ​​інфраструктури.

Федеральні землі можуть вимагати від громадян, а також від туристів, носити маску при користуванні місцевим громадським транспортом та при відвідуванні різних громадських закритих приміщень, включаючи спортивні заходи та ресторани.

Тим не менш, було підкреслено, що кожен, хто має негативний результат тесту, а також всі вакциновані або одужали від вірусу, повинні бути звільнені від вимоги носити маску.

При цьому уряди на місцях мають право застосовувати власні правила і вводити додаткові заходи, якщо система охорони здоров’я перебуває під загрозою.

Крім анонсування нових внутрішніх заходів, уряд заявив, що Німеччина не посилюватиме правила в’їзду для іноземних туристів. Так, в одному зі своїх останніх прес-релізів прямо зазначено, що всі мандрівники після прибуття, як і раніше, звільняються від пред’явлення сертифікатів про вакцинацію, довідки про одужання або тестування.

«Мандруючим до Німеччини, як і раніше, не потрібні докази того, що вони були вакциновані, одужали або здали аналізи. Федеральний кабінет продовжив дію відповідної ухвали на один місяць до 30 вересня», — йдеться у заяві уряду.

Очікується, що такі правила діятимуть доти, доки ситуація з COVID-19 не погіршиться.

Дані, надані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, показують, що за останні сім днів у Німеччині зареєстровано понад 229 тисяч нових випадків зараження. Крім того, за даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, 74,2 відсотка всього дорослого населення Німеччини вже отримали перше бустерне щеплення.