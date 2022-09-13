Німеччина з 1 жовтня запровадить нові правила боротьби проти COVID-19

Влада Німеччини офіційно оголосила, що на території країни буде введено нові загальнонаціональні заходи захисту від коронавірусу на осінь та зиму.

Подробиці про те, як мешканці Німеччини проживатимуть наступної зими, з’явилися після того, як бундестаг Німеччини схвалив 8 вересня пропозицію Міністерства охорони здоров’я «Про застосування нових заходів для боротьби з COVID-19».

Новий указ, за ​​ухвалення якого проголосував Бундестаг, набуде чинності 1 жовтня і діятиме до 7 квітня 2023 року.

Ухвалений пакет вимог покликаний підготувати, а також захистити Німеччину від подальшого поширення пандемії коронавірусу в холодні місяці року.

Відповідно до нових правил, з 1 жовтня всі громадяни віком від 14 років повинні носитимуть маску FFP2 у поїздах далекого прямування. Діти віком від шести до 13 років також повинні носити маску для обличчя в поїздах далекого прямування, але звичайну, медичну.

У літаках і аеропортах справа інакша. Носіння масок як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах необов’язкове. Проте, як випливає з тексту документа, це правило може змінитися, якщо кількість випадків зараження COVID-19 збільшиться.

З 1 жовтня будуть жорсткішими і правила боротьби з коронавірусом у лікарнях та будинках для людей похилого віку. Як тільки всі співробітники та відвідувачі медичних закладів повинні бути в масках FFP2. Крім того, відвідувачі також мають надати негативний експрес-тест, а персонал збираються тестувати тричі на тиждень.

Вищезгадані правила будуть застосовуватися по всій країні, а федеральні землі мають право вводити додаткові вимоги індивідуально залежно від ситуації на місцях. Це стосується носіння масок у транспорті та інших громадських приміщеннях, а також середніх школах. Крім того, вони також зможуть проводити тестування у школах та дитячих садках.

Окремо зазначається, що для деяких категорій громадян можливі винятки. Так, недавно щеплені або тих хто перехворіли, а також здали негативний тест, можуть бути звільнені від носіння масок.