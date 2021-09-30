Німеччина повідомила про найвищу інфляцію майже за 30 років

Згідно з попередніми даними, опублікованими Федеральним статистичним управлінням (Destatis) в четвер, інфляція в Німеччині у вересні зросте до 4,1 відсотка – найвищого рівня з грудня 1993 року.

Ціни на енергоносії, включаючи побутову енергію і паливо, показали найвищий ріст – 14,3 відсотка в річному обчисленні. Ціни на продукти харчування зросли на 4,9 відсотка.

Тим часом орендна плата і ціни на послуги в Німеччині продовжували помірно зростати на 1,3 відсотка і 1,6 відсотка в річному обчисленні відповідно.

Хоча існує «безліч причин для високих темпів інфляції», зниження цін на нафту в минулому році і тимчасове зниження податку на додану вартість (ПДВ) в рамках пакету заходів стимулювання COVID-19 особливо підстьобнули інфляцію, повідомляє Дестатіс.

Ще одним фактором, що викликав інфляцію в Німеччині, є введення в минулому році ціни 25 євро (29 доларів США) за тонну вуглецю в транспортному і житловому секторах країни.