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Германия сообщила о самой высокой инфляции почти за 30 лет

Глеб Парфененко
Германия сообщила о самой высокой инфляции почти за 30 лет
epa08838289 Car traffic on the Strasse des 17. Juni street in front of the Victory Column (Siegessaeule) in Berlin, Germany, 23 November 2020. EPA/CLEMENS BILAN

Согласно предварительным данным, опубликованным Федеральным статистическим управлением (Destatis) в четверг, инфляция в Германии в сентябре возрастет до 4,1 процента — самого высокого уровня с декабря 1993 года.

Цены на энергоносители, включая бытовую энергию и топливо, показали высокий рост — 14,3 процента в годовом исчислении. Цены на продукты питания выросли на 4,9 процента.

Между тем арендная плата и цены на услуги в Германии продолжали умеренно расти на 1,3 процента и 1,6 процента в годовом исчислении соответственно.

Хотя существует «множество причин для высоких темпов инфляции», снижение цен на нефть в прошлом году и временное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) в рамках пакета мер стимулирования COVID-19 особенно подстегнули инфляцию, сообщает Дестатис.

Еще одним фактором, вызвавшим инфляцию в Германии, является введение в прошлом году цены 25 евро (29 долларов США) за тонну углерода в транспортном и жилищном секторах страны.

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