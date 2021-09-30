Германия сообщила о самой высокой инфляции почти за 30 лет

Согласно предварительным данным, опубликованным Федеральным статистическим управлением (Destatis) в четверг, инфляция в Германии в сентябре возрастет до 4,1 процента — самого высокого уровня с декабря 1993 года.

Цены на энергоносители, включая бытовую энергию и топливо, показали высокий рост — 14,3 процента в годовом исчислении. Цены на продукты питания выросли на 4,9 процента.

Между тем арендная плата и цены на услуги в Германии продолжали умеренно расти на 1,3 процента и 1,6 процента в годовом исчислении соответственно.

Хотя существует «множество причин для высоких темпов инфляции», снижение цен на нефть в прошлом году и временное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) в рамках пакета мер стимулирования COVID-19 особенно подстегнули инфляцию, сообщает Дестатис.

Еще одним фактором, вызвавшим инфляцию в Германии, является введение в прошлом году цены 25 евро (29 долларов США) за тонну углерода в транспортном и жилищном секторах страны.