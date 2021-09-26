Майбутнє після Меркель: в Німеччині проходять парламентські вибори

У Німеччині в неділю проходять вибори в бундестаг. Німцям належить визначити майбутнє країни без Меркель.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і закриються о 18:00.

Правом голосу володіють 60,4 млн осіб, в тому числі 31,2 млн жінок і 29,2 млн чоловіків.

Вперше правом голосу скористаються 2,8 млн німців.

На 709 місць у федеральних зборах претендують 6 211 кандидатів – представники 47 партій.

Чинний канцлер Ангела Меркель не бере участі в виборах в бундестаг вперше за останні 16 років. На пост федерального канцлера претендують кандидат від ХДС / ХСС (союз двох консервативних партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) 60-річний Армін Лашет, він же глава правлячого ХДС; кандидат від СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини), міністр фінансів 63-річний Олаф Шольц і кандидат від партії «Союз-90» / «Зелені» 40-річна Анналах Бербок.

Згідно з результатами опитувань, основна боротьба розгорнеться між ХДС / ХСС і соціал-демократами.

За підсумками виборів у 2017 році, ХДС / ХСС набрала 32,9 відсотка голосів виборців, СДПН – 20,5 відсотка, «Альтернатива для Німеччини» (АДГ) – 12,6 відсотка, Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) – 10,7 відсотка, Ліва партія – 9,2 відсотка, «Зелені» – 8,9 відсотка.