В Германии проходят парламентские выборы без Меркель

В Германии в воскресенье проходят выборы в бундестаг. Немцам предстоит определить будущее страны без Меркель.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (09:00 по турецкому) и закроются в 18:00 (19:00).

Правом голоса обладают 60,4 млн человек, в том числе 31,2 млн женщин и 29,2 млн мужчин.

Впервые правом голоса воспользуются 2,8 млн немцев.

На 709 мест в федеральном собрании претендуют 6 211 кандидатов — представители 47 партий.

Действующий канцлер Ангела Меркель не участвует в выборах в бундестаг впервые за последние 16 лет. На пост федерального канцлера претендуют кандидат от ХДС/ХСС (союз двух консервативных партий Германии: Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) 60-летний Армин Лашет, он же глава правящего ХДС; кандидат от СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), министр финансов 63-летний Олаф Шольц и кандидат от партии «Союз-90»/«Зеленые» 40-летняя Анналена Бербок.

Согласно результатам опросов, основная борьба развернется между ХДС/ХСС и социал-демократами.

По итогам выборов в 2017 году, ХДС/ХСС набрала 32,9 процента голосов избирателей, СДПГ — 20,5 процента, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 12,6 процента, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) — 10,7 процента, Левая партия — 9,2 процента, «Зеленые» — 8,9 процента.