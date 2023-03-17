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НімеччинаТуризм

Їла бутерброди: Ангелу Меркель помітили на звичайному рейсі в економ-класі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Їла бутерброди: Ангелу Меркель помітили на звичайному рейсі в економ-класі

Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель поверталася з відпустки на звичайному рейсі економ-класом. Кадри з політиком на борту літака з’явилися у розпорядженні видання Bild.

68-річна Ангела Меркель провела відпустку на Канарському острові Фуертевентура зі своїм 73-річним чоловіком, професором Йоахімом Зауером. На відпочинку вони мешкали у 4-зірковому готелі Innside by Meliá, де номер коштує близько 162 євро за ніч, з’ясували німецькі журналісти.

Поверталася на батьківщину екс-глава Німеччини на Airbus 320-200 авіакомпанії Eurowings (ціна на квиток становить приблизно 504 євро на особу).

“Пасажири, що сиділи поруч, сфотографували Ангелу Меркель, яка сиділа біля вікна в масці і з планшетом. Весь політ вона щось читала на планшеті, розгадувала кросворди і їла бутерброди з червоним перцем, які привезла з собою. Коли літак приземлився, Меркель зустрів охоронець”, – Повідомляє видання.

Їла бутерброди: Ангелу Меркель помітили на звичайному рейсі в економ-класі

Їла бутерброди: Ангелу Меркель помітили на звичайному рейсі в економ-класі

Незважаючи на те, що екс-канцлер на пенсії, Ангела Меркель, як і раніше, має право на охорону та особистий персонал. Зазначається, що в її офісі дев’ять співробітників: офіс-менеджер, заступник керівника, два секретарі, три клерки та два водії, повідомляє видання.

Свої поїздки вона оплачує зі своєї кишені. За інформацією Bild, пенсія екс-політика становить близько 15 тисяч євро, особиста охорона за кордоном оплачується за рахунок держави, що приймає.

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