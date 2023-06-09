Готелі Туреччини почали знижувати ціни для туристів з Німеччини

Готелі Туреччини скоригували ціни на відпочинок для німецьких туристів, які становлять одне з основних джерел відпочиваючих на курортах республіки.

Турки запропонували нижчі ціни німцям, щоб і ті, змінили свої туристичні плани на користь республіки у піковому сезоні.

Згідно з інформацією, отриманою від Turizm Guncel, турецькі готелі, які вже знизили вартість проживання для російського ринку у квітні та травні після рецесії, вжили аналогічні заходи і на ринку Німеччини. Нагадаємо, готельєри почали знижувати ціни на російському ринку та пропонувати знижки на розміщення у зв’язку з низьким попитом. У середньому падіння вартості було близько 20-30%, за даними Союзу туріндустрії (РСТ).

Представники туристичної агенції Tourism Current пояснили, що деякі туристичні об’єкти розміщення вирішили повторити схему і для німців у зв’язку зі стійким попитом. Залежно від конкретного готелю у цифровому виразі знижки склали 5-20%. Після цього виник більш активний попит.

Представники турфірми відзначили позитивну динаміку продажів за останній тиждень, що збігається з початком зниження вартості розміщення. Це свідчить про те, що подібні зміни в політиці ціноутворення позитивно впливають на попит з боку іноземних мандрівників. Тепер готуються знизити ціни та інші турецькі готелі, які не хочуть цього сезону залишитися без постояльців.