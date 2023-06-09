Всі розділи
ГоловнаНімеччинаГотелі Туреччини почали знижувати ціни для туристів з Німеччини
НімеччинаТуреччинаТуризм

Готелі Туреччини почали знижувати ціни для туристів з Німеччини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Все змінилося: стало відомо, де цього літа відпочиватимуть німці, і скільки витратять на відпустку

Готелі Туреччини скоригували ціни на відпочинок для німецьких туристів, які становлять одне з основних джерел відпочиваючих на курортах республіки.

Турки запропонували нижчі ціни німцям, щоб і ті, змінили свої туристичні плани на користь республіки у піковому сезоні.

Згідно з інформацією, отриманою від Turizm Guncel, турецькі готелі, які вже знизили вартість проживання для російського ринку у квітні та травні після рецесії, вжили аналогічні заходи і на ринку Німеччини. Нагадаємо, готельєри почали знижувати ціни на російському ринку та пропонувати знижки на розміщення у зв’язку з низьким попитом. У середньому падіння вартості було близько 20-30%, за даними Союзу туріндустрії (РСТ).

Представники туристичної агенції Tourism Current пояснили, що деякі туристичні об’єкти розміщення вирішили повторити схему і для німців у зв’язку зі стійким попитом. Залежно від конкретного готелю у цифровому виразі знижки склали 5-20%. Після цього виник більш активний попит.

Представники турфірми відзначили позитивну динаміку продажів за останній тиждень, що збігається з початком зниження вартості розміщення. Це свідчить про те, що подібні зміни в політиці ціноутворення позитивно впливають на попит з боку іноземних мандрівників. Тепер готуються знизити ціни та інші турецькі готелі, які не хочуть цього сезону залишитися без постояльців.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Готелі Таїланду оголосили про підвищення цін, деякі на вражаючий рівень

Готелі
Про підвищення цін у майбутньому зимовому сезоні заявили багато...

Ціни на готельні номери у Туреччині зросли на 85,5%

Готелі
Ціни на готельні номери та вартість відпочинку в Туреччині...

У Туреччині обурилися захмарними цінами в аеропорту

Туреччина
Аеропорт Стамбула вирішив підзаробити на туристах, причому найбезсоромнішим чином....

Ціни, що шокують усіх: у Туреччині підрахували вартість вечері в ресторані та жахнулися – туризм скоро зійде нанівець

Туреччина
Турецькі ціни «шокують туристів і бісять місцевих» - поскаржилися...

Турки тепер вважають за краще відпочивати не в Анталії, а в Греції та Єгипті

Греція
Не лише європейських туристів турецькі готелі «відштовхують» задертими цінами....

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму