Чоловік в’їхав на своєму автомобілі в готель в аеропорту Мюнхена

Чоловік врізався на машині свого знайомого в будівлю готелю в аеропорту німецького міста Мюнхен після того, як він та його супутниця почали сперечатися, повідомляє агентство DPA з посиланням на місцеву поліцію, передає BTA.

Сьогодні вранці готель було евакуйовано, оскільки, за словами представника поліції, експерти заявили, що існує ризик обвалення будівлі.

Однак через деякий час агентство технічної допомоги заявило, що будівля залишається структурно міцною.

Поліція заявила, що водій автомобіля, швидше за все, був п’яний.

У заяві поліції йдеться, що “аналіз крові визначить, чи був водій п’яний, чи перебував під впливом інших інтоксикантів”.