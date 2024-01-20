Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена через надто дорогий годинник

Як повідомляє німецьке видання Bild, Арнольда Шварценеггера було затримано в аеропорту Мюнхена під час проходження митного огляду. Відомий актор прилетів до столиці Баварії, щоб звідти вирушити на кліматичну конференцію до австрійського міста Кіцбюеля.

Приводом для затримання став дорогий годинник, який митники виявили у валізі Шварценеггера. За словами представників актора, він спеціально взяв їх із собою, щоб продати на аукціоні і точно не розраховував на такий холодний прийом. Втім, митна служба мала свої погляди з цього приводу.

Годинник дійсно вартий такої пильної уваги. Відомо, що годинник виготовлений на замовлення і справді унікальний. Компанія Audemars Piguet (виробляє всього близько 45 000 годин на рік, річний обсяг продажів близько двох мільярдів євро) виготовила їх спеціально для Арнольда. Це справді дуже дорога та штучна річ, але хіба вона є приводом для затримання людини?

На це запитання вже відповів Томас Майстер, представник Головного митного управління Мюнхена: «Ми порушили кримінальну справу відповідно до податкового законодавства. Годинник мав бути зареєстрований, бо це імпорт».

Очевидно, Арнольду Шварценеггеру не вдасться залагодити питання мирно, а також є ймовірність, що кліматичний форум пройде без його участі. Втім, він має шанси виплутатися з цієї історії. Якщо годинник дійсно призначався для аукціону, а виручені гроші актор планував пожертвувати на добру справу (напередодні форуму це виглядає логічно), є ймовірність, що влада Баварії піде йому назустріч.