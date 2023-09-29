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НідерландиТуризм

В аеропорту Амстердама хочуть брати плату з транзитних пасажирів за пересадку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В аеропорту Амстердама хочуть брати плату з транзитних пасажирів за пересадку

В Амстердамі хочуть брати плату із транзитних пасажирів за пересадку в аеропорту Схіпхол. За запровадження такого податку проголосувала нижня палата парламенту.

Якщо законопроєкт буде затверджено, то пасажири, які здійснюють пересадку з рейсу на рейс в аеропорту Схіпхол, повинні додатково сплатити податок у розмірі 50 євро. Це зробить Схіпхол єдиним у світі аеропортом із платним транзитом.

За словами голови асоціації авіакомпаній Нідерландів BARIN Марнікса Фрутеми, зміни негативно позначаться на роботі головного перевізника країни KLM.

У самій авіакомпанії також розкритикували законопроєкт, назвавши його незрозумілим та вкрай шкідливим.

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