В аеропорту Амстердама хочуть брати плату з транзитних пасажирів за пересадку

В Амстердамі хочуть брати плату із транзитних пасажирів за пересадку в аеропорту Схіпхол. За запровадження такого податку проголосувала нижня палата парламенту.

Якщо законопроєкт буде затверджено, то пасажири, які здійснюють пересадку з рейсу на рейс в аеропорту Схіпхол, повинні додатково сплатити податок у розмірі 50 євро. Це зробить Схіпхол єдиним у світі аеропортом із платним транзитом.

За словами голови асоціації авіакомпаній Нідерландів BARIN Марнікса Фрутеми, зміни негативно позначаться на роботі головного перевізника країни KLM.

У самій авіакомпанії також розкритикували законопроєкт, назвавши його незрозумілим та вкрай шкідливим.