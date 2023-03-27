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НідерландиТуризм

Туристів в Амстердамі позбавлять популярних розваг

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів в Амстердамі позбавлять популярних розваг

В Амстердамі з середини травня заборонять курити канабіс у кварталі червоних ліхтарів. Таким чином розраховують покращити умови життя для городян, які вже давно скаржаться на безлад, спричинений туристами.

Крім того, ресторани та бари в центрі повинні будуть закриватися до 2 години ночі по п’ятницях і суботах, а після першої години ночі в стару частину міста перестануть пускати туристів.

До цього в Амстердамі з центру міста вже вирішили прибрати багато сувенірних магазинів, дешеві готелі та кавашопи (заклади з дозволом на продаж легких наркотиків з конопель).

Наприкінці минулого року в Амстердамі запустили кампанію під назвою „Тримайся подалі“ (“Stay Away“), щоб обмежити певні види туризму. Кампанія підкреслювала, що Амстердам привітно вітає тих туристів, хто „вносить позитивний внесок у розвиток міста“.

Амстердам щорічно приймає понад 20 мільйонів іноземних гостей. Згідно з дослідженням, проведеним урядом Нідерландів, 58% іноземних мандрівників приїжджали до Амстердама з метою вживання наркотиків.

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